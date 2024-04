Regjeringen vil øke støtten til Ukraina i revidert nasjonalbudsjett

– Økningen blir fordelt på 6 milliarder kroner til militær støtte og én milliard kroner til den sivile delen av programmet, sier Støre.

Dette skal bidra til å styrke Ukrainas forsvarslinje og muligheten til å beskytte byer og sentral infrastruktur, forklarer han.

Hoveddelen går til luftvern, og Norge skal samarbeide med Tyskland, USA og andre land for å finne luftvernammunisjon og tiltak for bedre beskyttelse av Ukraina.

Innenfor rammene

Totalt blir støtten i Nansen-programmet til Ukraina på 22 milliarder kroner i 2024. Støre sier at denne nye støtten er innenfor rammene av programmet, og det gjøres mulig ved å fremskynde noe av bevilgningene fra senere år.

– Det vil si at det gjenstår om lag 35,5 milliarder kroner av de opprinnelige 75 milliarder kronene i programmet, sier han.

Framover skal Støre og regjeringen diskutere støtten til Ukraina og hvordan den skal fordeles i de kommende årene, med Stortinget.

Stor del av budsjettet

Denne støtten blir en stor del av revidert nasjonalbudsjett, understreker finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Han lister opp økonomisk trygghet, Norges trygghet og Ukrainas trygghet som overskriftene for budsjettet, som legges fram 14. mai.

– Et løft på 6 milliarder i militær bistand er et stort, men helt nødvendig løft. Og det er viktig at vi også stiller opp humanitært i den prekære situasjonen som er i Ukraina nå, sier Vedum.

