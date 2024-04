Rusreformen ser ut til å bli utsatt – pinlig, mener rusorganisasjon

Ap stemte i 2021 mot Erna Solberg-regjeringens rusreform, som blant annet gikk inn for å avkriminalisere flere narkotiske stoffer. Samtidig gikk partiet til valg på å innføre sin egen reform.

Denne bekreftet Helsedepartementet i 2023 at skulle komme i starten av 2024. Nå opplyser imidlertid Justisdepartementet til TV 2 at stortingsmeldingen fortsatt er under arbeid, og at de ikke kan gi noen dato for når den kommer.

– Regjeringen har som kjent nedsatt et utvalg som skal se nærmere på strafferettslige og straffeprosessuelle spørsmål i den kommende forebyggings- og behandlingsreformen. Utvalget vil levere sin utredning i form av en NOU før sommeren – og dette arbeidet er viktig for helheten i stortingsmeldingen, skriver departementet i en epost til kanalen.

Helsedepartementet vil ikke svare på om regjeringens reform er utsatt, men sier regjeringen jobber for fullt med meldingen.

Ina Roll Spinnangr, daglig leder i Foreningen Tryggere Ruspolitikk, reagerer på tidsbruken.

– Det er pinlig at det tar så lang tid, men jeg tror ytterst få har forventninger til at reformforslaget vil føre til store positive endringer, sier hun til TV 2.

