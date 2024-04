Funn av granat i boligområde i Trondheim

Granaten ble funnet inntil en hage på Nardo i Trondheim, ifølge Adresseavisen. Det var beboer selv som varslet politiet.

Det var først noe usikkerhet knyttet til om gjenstanden som var funnet, faktisk var en granat, men klokken 19.26 bekrefter politiet at det er det.

– Politiet har sperret av et område i blomsterbyen på Nardo i Trondheim etter funn av det som er en granat. Det var beboer selv som meldte om funnet, opplyser Trøndelag politidistrikt.

– Vi er i kontakt med Forsvaret som bekrefter at det er en granat som har blitt skutt ut, men trolig ikke detonert, en såkalt blindgjenger. Det er trolig en eldre granat, skriver politiet.

Innsatsleder Solveig Eide sa til Adresseavisen tidligere lørdag at politiet hadde en formening om at det var snakk om en artillerigranat fra andre verdenskrig. Det er foreløpig ikke endelig bekreftet.

Politiet har foreløpig ikke evakuert boligområdet rundt funnet, men beboerne er orientert om funnet.

– Politiet er på stedet for å forsikre at ikke noen kommer i kontakt med gjenstanden. Forsvaret sender personell i løpet av kvelden for å ta seg av granaten, opplyser politiet til pressen.

Politiet ble varslet om funnet klokken 16.30 lørdag ettermiddag.