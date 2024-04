Dødsgåte i Stokke står uløst – familien mener kvinne ble drept

– Vi er ganske overbevist om at det her er et drap, sier kvinnens lillesøster til NRK.

Den 35 år gamle kvinnen ble funnet død i Akersvannet i Stokke. Ingen har funnet ut hva som skjedde med henne.

Selv om det er ett år siden hun ble funnet død er det snaut to år siden siste sikre livstegn, da mobilen hennes slo inn på en basestasjon i nærheten av vannet.

Samme natt ringte hun politiets nødnummer to ganger. Den første gangen skal hun ha sagt at hun var kidnappet.

– Det er ikke noe konkret som gir grunn for å tenke at hun er drept, sier politiinspektør i Sørøst politidistrikt, Odd Skei Kostveit, til statskanalen.

Politiinspektøren opplyser at de har fått tilgang til kvinnens Messenger-konto og avhører de siste hun var i kontakt med der.

– Vi vet jo nå litt mer om hvem hun hadde kontakt med den dagen. Vi har ikke funnet noe klart tegn på at hun hadde en avtale om å treffe noen eller traff noen den dagen, sier Kostveit.

Det etterforskes fortsatt for å finne ut av hva som skjedde med 35-åringen. Lillesøsteren er sikker på at det skjedde noe kriminelt.

– Vi er egentlig mest interessert i å finne ut hva som har skjedd med henne, og få tatt den som har gjort det, forteller søsteren til NRK.