Politiet fant over to millioner i bil på Voss i forlengelsen av bortføringssak

Saken startet tirsdag kveld 19. mars da politiet fikk melding om at en mann ble ført inn i en bil mot sin vilje på Melkeplassen i Bergen. Noen timer senere fant politiet mannen i en varebil på Trengereid, skriver Bergens Tidende.

Fem menn ble pågrepet og varetektsfengslet for bortføringen. Fire av dem er fra Litauen, en er norsk. Politiet oppdaget at mannen som var bortført var utvist fra Norge noen år tidligere. De besluttet at også han skulle pågripes og fengsles.

– Natt til 21. mars ble han stanset i en bil på Voss. I bilen fant patruljen 2.243.450 kroner. Pengene ble beslaglagt og mannen pågrepet. Han har forklart at han var på vei til Litauen med pengene, sier politiadvokat Jørgen Henriksen, som leder etterforskningen.

Politiet vet ikke om det er en sammenheng mellom pengebeslaget og bortføringen.

– Det er nærliggende å tro det. Vi mener han ikke var et tilfeldig offer, sier Henriksen.

De fire mennene fra Litauen sitter fortsatt fengslet. De er alle siktet for frihetsberøvelse og ran. Nordmannen er siktet for det samme, men er løslatt.

Han har erkjent straffskyld for frihetsberøvelse, ifølge hans forsvarer, advokat Knut Erik Søvik.

Mannen som ble bortført er tidligere dømt flere ganger for salg og oppbevaring av smuglersprit og sigaretter. Hans forsvarer, advokat Ola Sønju Bårnes, sier at mannen erkjenner straffskyld for grovt heleri og brudd på utlendingsloven.

Han regner med at en rettssak først kan komme opp til høsten. Henriksen sier at politiet vil be om at mennene sitter fengslet inntil da.

