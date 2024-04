Barth Eide: Norge kan anerkjenne Palestina som egen stat om kort tid

Han understreker at Norge ikke vil gjøre dette alene, men i samarbeid med andre land, slik at det sender et sterkere signal internasjonalt som del av en fredsplan i regionen.

Utenriksministeren kom med uttalelsen i God morgen Norge på TV 2.

På spørsmål om når anerkjennelsen kan skje, svarer han:

– I løpet av våren, kanskje. Det som er viktigere enn datoen, er at det skjer i en sammenheng.

– Det er det arbeidet vi nå holder på med i samarbeid med andre land, legger han til.

Stortingsvedtak i november

138 av FNs 193 medlemsland har allerede anerkjent Palestina, blant dem Sverige. Barth Eide mener likevel at det har større virkning at flere land går sammen.

– Det vi ønsker, er å gjøre det i en sammenheng hvor det nå skjer noe angående å bygge en fredsplan, sier han.

Han understreker at Norge ikke ønsker å støtte et «Hamasistan».

– Det vi ønsker, er et Palestina som politisk henger sammen med Vestbredden, Jerusalem og Gaza, og vi ønsker at den dyktige nye statsministeren som er på plass i Palestina, klarer å lage en regjering, sier han.

I november vedtok Stortinget et forslag der de ba regjeringen forberede seg på å anerkjenne Palestina som selvstendig stat.

– Stortinget ber regjeringen være forberedt på å anerkjenne Palestina som en egen stat på et tidspunkt der en anerkjennelse kan ha positiv innvirkning på en fredsprosess og uten forbehold om en endelig fredsavtale, het det i vedtaket.

– Gode signaler

Utenrikspolitisk talsperson i Rødt, Bjørnar Moxnes, foreslo på Stortinget for snart et år siden at Norge skulle anerkjenne Palestina som en egen stat.

Han gleder seg over utenriksministerens uttalelse.

– Jeg registrerer at forslaget Rødt stilte i mai i fjor, rykker stadig nærmere gjennomslag, og det er meget gode signaler fra regjeringen. Netanyahu har motarbeidet en palestinsk stat hele sitt voksne liv, så det vil trengs et solid press også fra Norge, sier Moxnes.

Stortingsrepresentant for Venstre, Ingvild Wetrhus Thorsvik, kaller det lovende toner fra Barth Eide.

– Venstre mener at Palestina må anerkjennes som egen stat, og det har vi ment lenge. Det var synd at regjeringen stemte imot forslaget da det ble behandlet i Stortinget i høst, og desto mer gledelig at Barth Eide er så tydelig nå, sier hun.