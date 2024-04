Brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og Virke

– Vi er overrasket over at Fellesforbundet bryter så tidlig, før vi er kommet skikkelig i gang. Fra vår side har vi vært villig til å forhandle innenfor rammen av frontfaget, sier forhandlingsleder for Virke, Torgeir Kroken, i en pressemelding.

Forhandlingene mellom partene startet tirsdag. Fellesforbundet brøt forhandlingene onsdag kveld.

Nå er neste steg Riksmekleren, men oppstart for videre forhandlinger er ikke kjent.

– Virke går til Riksmekleren med et mål om å komme til enighet, sier Kroken.

Grossistoverenskomsten er en tariffavtale mellom Fellesforbundet og Virke for arbeidstakere som jobber med lager og distribusjon.