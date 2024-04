Politiet advarer mot bensedin etter flere dødsfall i Bodø

Politiet sier fellesnevneren for fem av de seks dødsfallene kan være bensedin – og ber i en pressemelding folk i rusmiljøet om å ikke bruke dette stoffet.

– Bensedin kan man kun få kjøpt illegalt i Norge. Det gjør at det er en viss risiko for at det inneholder noe annet enn hva det selges som, sier seksjonsleder for etterforskning, forebygging og etterretning ved politiet i Nordland, Alf Gunnar Holm.

Holm understreker at advarselen ikke er gjort på bakgrunn av analyseresultater, men på beslag som er gjort i forbindelse med fem av disse dødsfallene. Analyseresultatene er ennå ikke klare.

Bensedin er et legemiddel av typen benzodiazepiner og virker beroligende.

