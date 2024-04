Norge først ute med å vise dokumentar om Supernova-festivalen

Yes Studios står bak filmen, som heter «#Nova». Den viser opptakene de dansende ungdommene selv filmet før og mens angrepet pågikk.

Dokumentaren gjengir hendelsene minutt for minutt. Mer enn 300 festivalgjengere ble drept, mens ytterligere 40 ble kidnappet, ifølge Deadline.

«#Nova» ble å se i helgen på VGTV, som ifølge nettstedet er først ute med å plukke den opp av internasjonale territorier. Distributøren Yes Studios er også i forhandlinger med andre kjøpere.

– Seks måneder etter Nova-festivalen, mens krigen fortsetter og fortellingen endrer seg daglig, ser vi ny interesse for filmen fra en rekke kringkastere, sier Yes-sjef Sharon Levi.

– «#Nova» dokumenterer krigens brutale start, et viktig øyeblikk i historien, og ser det fra ulike synsvinkler uten en konvensjonell nyhetsagenda. Viktig er også at den minner oss på at vi fremdeles ikke vet skjebnen til flere av de unge menneskene som ble kidnappet denne dagen, sier Levi.

«Et samfunn av trance-dansende festivalgåere ble angrepet av raketter og bevæpnede menn morgenen 7. oktober 2023. Slik opplevdes angrepet fra innsiden», heter det på VGTV om dokumentaren – som har 18-årsgrense.

«#Nova» var ifølge Deadline først ut. En rekke andre titler er underveis, blant annet «We Will Dance Again» og en film om de seksuelle overgrepene Hamas beskyldes for å ha begått, frontet av tidligere Meta-sjef Sheryl Sandberg.