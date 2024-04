Hjemhenting av kongen bidrar til at Norge når Nato-målet

Allerede til sommeren skal Norge nå Natos mål om at medlemslandene skal bruke 2 prosent av eget bruttonasjonalprodukt på forsvar. Det blir første gang en sittende regjeringen når målet, skriver Altinget.

Men når Norges toprosentregnskap gjøres opp, regnes en rekke utgiftsposter med, deriblant kong Haralds hjemreise fra Malaysia da han ble syk i februar.

– Ja, disse elementene som belastes forsvarsbudsjettet, medregnes som bidrag til å oppnå toprosentmålet, opplyser pressevakt Vegard Norstad Finberg i Forsvaret til Altinget.

– Evakueringen av Hans Majestet Kongen beløp seg til i overkant av to millioner norske kroner. Dette dekkes over forsvarsbudsjettet, sier han.

Også podkaster om Forsvaret, blant annet podkasten Forsvarsløftet – for Norges trygghet, regnes som en del av Nato-målet, samt kostnadene for at prinsesse Ingrid Alexandra skal gjennomføre førstegangstjenesten.

Finberg sier at Forsvaret mener at disse områdene bidrar til Norges forsvarsevne.

