Ektepar dømt til fengsel for voldtekt av mindreårige asylsøkere

Den ene mannen, som også var oppnevnt som verge for de seks mindreårige guttene, er dømt til fem år og ni måneders fengsel, melder NRK. Hans ektemann er dømt til åtte år og ni måneders fengsel.

Begge er i Agder tingrett dømt til å betale erstatning til de fornærmede på til sammen over én million kroner.

Aktor la ned påstand om ni og seks års fengsel for de to. Dommene ble altså litt kortere enn påstanden. Det er gjort fratrekk for varetektsfengslingen.

Vil anke

Vergen ble dømt på alle tiltalepunktene, bortsett fra ett mindre alvorlig punkt, men har besluttet å anke dommen.

– Jeg har gjort min klient kjent med resultatet og han er svært skuffet. Han har allerede bestemt seg for å anke dommen, bekrefter hans forsvarer Ole Joakim Devold overfor NRK.

Forsvareren til ektemannen, Kristoffer Koch, har foreløpig ikke kommentert dommen. Begge mennene er tiltalt for flere tilfeller av voldtekt og misbruk av overmaktsforhold overfor de seks guttene over en lengre periode. Guttene var under 18 år da forholdene skal ha startet.

Flere voldtekter

Vergen er tiltalt for én voldtekt, mens ektemannen er tiltalt for tre voldtekter. Påtalemyndigheten mener at vergen tilrettela for at ektemannen kunne utnytte ofrene.

Mens ektefellen har erkjent å ha hatt en seksuell relasjon med dem, noe han hevder var frivillig, har vergen siden pågripelsen i januar 2020 nektet for å ha misbrukt sin stilling eller utnyttet noen av guttene seksuelt.

Ingen av dem har i løpet av rettssaken erklært straffskyld for de mest alvorlige punktene de har vært tiltalt for.

Overgrepene skal ha skjedd i perioden mellom 2017 og 2019.

