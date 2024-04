Målprisen til Barneblad-redaktør Nana Rise-Lynum

– Takk for at du har gjort Norsk Barneblad til et levende og aktuelt magasin som øker den nynorske leselysten blant barn og unge. Norsk Barneblad er bedre enn noen gang på grunn av deg, sa Mållagets leder Peder Lofnes Hauge da prisen ble delt ut lørdag kveld i Trondheim.

Nana Rise-Lynum ble som første kvinne redaktør i bladet allerede i 1999.

Hauge trakk fram hennes store betydning for bladet, som har bestått som papirmagasin i en ellers svært digital medieverden.

– Hun har valgt å stole på det fysiske papirformatet. Barna blir tatt på alvor med innhold om viktige samfunnsutfordringer, nyttige fakta om søppel, liv på Mars eller roboter, mer eller mindre morsomme vitser, kviss, kryssord, fortellinger, aktivitetsstoff, Smørbukk og mange andre tegneserier, sa mållagslederen.

Norsk Barneblad er ifølge Mållaget trolig det eldste magasinet for barn i verden. Det er blitt gitt ut sammenhengende siden 1887.