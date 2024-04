Flere medier, blant andre VG, TV 2 og NRK, skriver torsdag at den nye regjeringskabalen nå er klar.

De erfarer at Jan Christian Vestre blir helseminister etter at Ingvild Kjerkol (Ap) måtte gå. Cecilie Myrseth (Ap) tar over etter Vestre som næringsminister, mens Marianne Sivertsen Næss (Ap) overtar jobben som fiskeriminister etter Myrseth.