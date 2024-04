PST vil avklare om søstre fra Bærum var moralpoliti

Selvstyremyndighetene i de kurdiskdominerte områdene nord i Syria anklager ifølge NRK de to søstrene for å ha operert som et slags moralpoliti da de var internert nordøst i Syria. Begge har via sine forsvarere avvist påstandene. Men ifølge selvstyremyndighetene finnes det rapporter og avhør som blant annet underbygger at søstrene var fryktet av andre kvinner.

Nå har Politiets sikkerhetstjeneste bedt om dokumentasjonen selvstyremyndighetene sier de har. Anmodningen ble sendt i mars i år. Det er første gang norsk påtalemyndighet ber om slik hjelp fra selvstyremyndighetene.

– Det er ønskelig å belyse hva slags liv de siktede hadde da de oppholdet seg i flyktningleirene, hva slags ideologi de hadde på denne tiden og om de var involvert i særskilte hendelser eller ikke, bekrefter etterforskningsleder og politiadvokat Kathrine Tonstad i PST til NRK.

De to søstrene ble fengslet da de kom til Norge 29. mars i fjor etter å ha blitt hentet ut av Syria av humanitære årsaker. Søstrene er siktet for å ha deltatt i terrororganisasjonen IS i Syria. De satt i varetekt fram til oktober. Begge har nektet straffskyld etter siktelsen. De to søstrene var i tenårene da de i 2013 reiste fra Norge til IS-kontrollert område i Syria.

Det er ikke tatt ut noen tiltale og saken er fortsatt under etterforskning. Hovedforhandlingene er forhåndsberammet til å starte i Oslo tingrett 10. september. Retten har satt av fem uker til saken.

