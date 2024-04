Politiet mener skytingen på Bryn i Oslo var drapsforsøk

Politiet ba om brev- og besøksforbud i fire uker, med full isolasjon i de to første ukene. De fikk medhold i retten. Det var Avisa Oslo som først meldte dette.

Skytingen fant sted mandag kveld. En mann i slutten av tenårene ble skutt og varslet selv politiet om hendelsen. Han ble alvorlig skadd, men ikke livstruende.

Politiadvokat Henrik Rådal i Oslo politidistrikt sier at de ikke har beslaglagt noe våpen, men at en av mennene har knyttet seg til hendelsen. De involverte er kjent av politiet fra før.

– Det sentrale i etterforskningen er å kartlegge hendelsesforløpet, men vi knytter hendelsen til en konfliktlinje i et kriminelt ungdomsmiljø i østlandsområdet, sier Rådal til NTB.

– Var dette et planlagt angrep og drapsforsøk?

– Det kan jeg ikke si noe om slik saken står nå.

– Ble det brukt etthånds eller tohånds skytevåpen?

– Det kan jeg ikke si noe om.

– Men vet dere hva slags våpen som ble brukt?

– Vi vet alltid mer enn vi sier.

Det som politiet mener var et drapsforsøk, fant sted i en frisørsalong. I tillegg til de to som nå er varetektsfengslet, ble to andre også pågrepet, siktet for medvirkning til drapsforsøk.

– Disse to ble løslatt fordi mistankegrunnlaget mot dem er svekket gjennom etterforskning og avhør, sier politiadvokaten til NTB.

Les også: Mor og sønn solgte sex og kokain – tidligere politimann var kunde