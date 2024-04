Rød Ungdom-topper vurderer å opprette nytt ungdomsparti

Diskusjonene om et nytt ungdomsparti skjer ifølge Morgenbladet i en lukket Facebook-gruppe med navnet «RU har blitt kuppa, hva er veien videre?».

Overfor avisen bekrefter Smith-Sivertsen at hun og andre fra den forrige RU-ledelsen er medlemmer i gruppen.

Hun sier videre at flere lokallag i Rød Ungdom legges ned etter helgens landsmøte, og at det gjelder å finne ut av hvordan disse lagene fortsatt kan drive med politisk aktivitet.

På spørsmål om et mulig nytt prosjekt vil fungere som et ungdomsparti under Rødt, sier Smith-Sivertsen:

– Det vil ikke være et nytt Rød Ungdom – det vil være noe annet.

Overfor Aftenposten presiserer den avgåtte RU-lederen at det er altfor tidlig å si noe konkret om hva som skjer videre.

– Men etter helgen har vi fått meldinger fra veldig mange som er enige med oss om at kulturen i RU ikke er noe vi kan stå inne for, sier hun.

Smith-Sivertsen var innstilt for å fortsette som leder, men landsmøtet stemte heller fram Amrit Kaur. Kaur har sammen med fire andre medlemmer vært suspendert fra ungdomspartiet siden februar for å ha brutt vedtektene, men på landsmøtet i helgen ble suspensjonen vedtatt opphevet.

Kaur har tilbakevist at det har vært snakk om et kuppforsøk.

