Over halve Norge vil ha verneplikt for alle

I undersøkelsen som er gjort av InFact for ABC Nyheter, svarer 57,3 prosent at de vil at alle skal gjennomføre vernepliktstjeneste.

– Dette tyder på at dagens situasjon i Europa gjør inntrykk på folk, sier tidligere oberstløytnant Geir Hågen Karlsen til avisen.

57,3 prosent svarer ja på spørsmålet om vernepliktstjeneste for alle, 12,7 prosent svarer ja, men bare for menn. Ikke mer enn 16,3 prosent svarer nei.

Den tidligere oberstløytnanten, som nå er ansatt i kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese, sier dette er som ventet.

– Jeg er ikke overrasket i det hele tatt. Det er bred tverrpolitisk og geografisk enighet i undersøkelsen. Dette tyder på at dagens situasjon i Europa gjør inntrykk på folk, forteller Karlsen til avisen.

