Palestina-demonstrasjon utenfor den tyske ambassaden i Oslo

Demonstrantene stilte opp med teip over munnen og banneret «From the river to the sea, Palestine will be free». Gruppa anklager Tyskland for medvirkning til folkemord og sensur.

– I Tyskland blir man arrestert om man sier disse ordene høyt nå, ifølge pressekontakt Nina Lillebo.

I regi av Palestina Kongress DE samlet demonstranter seg søndag blant annet foran tyske ambassader, Den internasjonale straffedomstolen og FN-bygninger i New York og Genève.

– Det som skjer i Tyskland nå er veldig skremmende. Vi har mange grunner til å demonstrere her i dag, sier Lillebo.

Demonstrantene krever umiddelbart opphør av tyske våpenforsendelser til Israel og opphør av diplomatisk støtte eller rettferdiggjøring av det som skjer i Gaza fra Tysklands side.

De krever også umiddelbar opphevelse av alle restriksjoner på humanitær bistand til Gaza, og at Tyskland må gjenoppta støtten til UNRWA.

