Mann omkom i båtbrann i Hvaler

– Redningsaksjonen er avblåst. Det er gjort funn av en omkommet, voksen mann i båten, opplyser redningsleder Eivind Bø ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til VG søndag morgen.

Den omkomne er ikke endelig identifisert, men redningstjenesten har en formening om hvem han er. Det antas å være en mann som skulle seile fra Strömstad til Skjærhalden. Pårørende er varslet.

Redningssentralen fikk melding klokka 3.14 fra kamerater av mannen om at han ikke hadde kommet fram til Skjærhalden. Klokka 3.51 meldte brannetaten at en båt sto i brann ikke langt fra land og at en person var savnet.

Redningshelikopter og flere fartøy, deriblant redningsskøyta Ragnar Stoud Platou, deltok i søket.

– Båten har gått ned og står på et skjær. En person var om bord, sa Bø til NTB i 6-tiden.

En time før opplyste redningsleder Siv Namork at båten var helt utbrent.