Ankesaken etter bunkerfesten i Oslo starter tirsdag

To menn er tiltalt blant annet for uaktsom kroppsskade og brudd på brann- og eksplosjonsvernloven etter en ulovlig fest som ble arrangert i et nedlagt tilfluktsrom på St. Hanshaugen i Oslo i august 2020.

I januar i fjor ble de tiltalte dømt i Oslo tingrett til fengsel i ett år og seks måneder. De ble også dømt til å betale erstatning og oppreisning til sammen rundt 550.000 kroner til to menn som ble alvorlig skadd.

Påtalemyndigheten anket straffutmålingen, mens de dømte har anket dommen i sin helhet. Ankesaken skal opp i Borgarting lagmannsrett tirsdag.

Det var klokken 3.46 natt til søndag 30. august 2020 at en politipatrulje fant sju unge personer bevisstløse i krysset mellom Uelands gate og Colletts gate på St. Hanshaugen i Oslo. Deretter ble evakuering og livreddende førstehjelp satt i gang.

26 mennesker havnet på sykehus etter festen, hvorav to av dem fikk hjerneskade, etter at de pustet inn dieseleksos under den ulovlige ravefesten.

Minst 200 personer var invitert på ravefesten, som ble holdt i en avstengt og sanert bunker. I løpet av timene festen varte, deltok rundt 100 personer. Inne i bunkeren plasserte de et dieselaggregat, uten å sørge for skikkelig brannsikring eller utlufting, ifølge dommen fra tingretten.

Saken går fra 16. til 30. april.

