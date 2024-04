Væpnet ransforsøk på gullsmed på Karl Johans gate – store politiressurser jakter raner

– Vi fikk melding cirka klokken 14.30 om at det vi antar er en raner, har truet de ansatte i gullsmeden. Vi har opplysninger om at vedkommende er bevæpnet, og tar høyde for det i søket, sier operasjonsleder Eirik Sannes til NTB.

Ingen personer er fysisk skadd etter hendelsen.

Han vil ikke gå ut med hva slags type våpen personen skal ha hatt, eller hvordan vedkommende kom seg vekk fra stedet.

– Vi tar høyde for at også flere kan ha vært involvert, sier Sannes.

Han vil heller ikke si hvorvidt personen har fått med seg noe ransutbytte.

– Vi har et betydelig ressursuttak på denne saken, sier Sannes.