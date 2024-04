Skytingen på Tøyen: Siktede varetektsfengsles i fire nye uker

Det melder NRK. Ifølge kanalen jobber politiet fremdeles med å kartlegge foranledningen for skytingen.

Det var 23. mars at en mann i 40-årene ble alvorlig skadd etter å ha blitt skutt ved Hersleb skole.

En av de to som nå er siktet for drapsforsøk, ble pågrepet i Sverige to dager etter hendelsen. Ytterligere to dager senere ble den andre siktede mannen pågrepet.

Politiadvokat Henrik Rådal sier til NRK at den fornærmede mannen først ble avhørt denne uken.

– Handlingen har tilknytning til narkotikamiljøet basert på historikken til de involverte. Vi utelukker ikke flere pågripelser i saken, sier Rådal.