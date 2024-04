Kjerkol får sannsynligvis ikke master-svar før tidligst torsdag

Før onsdagens møte i klagenemnda var det knyttet spenning til når svaret på behandlingen ville komme.

Helse- og omsorgsminister Kjerkol har sagt hun vil offentliggjøre resultatet når hun får det, men det blir mest sannsynlig ikke onsdag.

– Det er svært sjeldent studenten får beskjed samme dag, det kommer som regel dagen etter, sier nemndleder Eilif Nordahl.

For at Kjerkol skal få svar i morgen er man prisgitt at nemnda kommer til enighet under dagens møte, noe som slettes ikke er gitt.

Sakens natur gjorde at nemndlederen valgte å arrangere en pressebrifing før møtet startet.

Sannsynligheten for at Kjerkol blir felt i nemnda er stor, ifølge Khrono. Avisen skriver at av 19 behandlede saker i fjor ble kun én frikjent.

Kjerkol og medstudenten leverte i 2021 en masteroppgave i kunnskapsledelse ved Nord universitet. Tittelen på oppgaven var «Ledelse i en digitalisert hjemmetjeneste», og den ble levert inn midt i valgkampen i 2021.

Etter regjeringskollega Sandra Borchs (Sp) fuskesak ble søkelyset rettet mot andre i regjeringen. I Kjerkols masteroppgave ble det avdekket en rekke tekstlikheter, som klagenemnda behandler onsdag.

Kommentar: Kjerkol må bestemme seg