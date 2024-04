Enighet i det sentrale lønnsoppgjøret i Spekter

Alle får et generelt tillegg på 13.650 kroner per år.

Oppgjøret er i tråd med frontfaget, det vil si lønnsoppgjøret i privat sektor mellom LO og NHO, som endte med en ramme på 5,2 prosent, skriver LO Stat i en pressemelding. De organiserer rundt 55.000 medlemmer i oppgjøret.

Forhandlingene i Spekter-området går over flere etapper. Hovedorganisasjonene og Spekter er nå blitt enige i de innledende og sentrale forhandlingene. Det skal nå forhandles videre lokalt med fagforeningene i virksomhetene.

Kjøpekraft er førsteprioritet

– Mange opplever trangere økonomi, og økt kjøpekraft er det viktigste i årets lønnsoppgjør, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder.

I tillegg til selskaper som Vy, Posten, Avinor og NRK, omfattes også kultursektoren, helseforetakene og en rekke andre små og mellomstore virksomheter i oppgjøret.

Spekters direktør Anne-Kari Bratten sier i en pressemelding at de er fornøyd med å ha kommet til enighet.

Forventer solide lønnstillegg

Også YS melder at resultatet er et godt utgangspunkt for videre forhandlinger.

– Vi forventer at partene lokalt blir enige om solide lønnstillegg, slik at våre medlemmer sikres reallønnsvekst i årets oppgjør, sier Trond Ellefsen, forhandlingsleder for YS Spekter i en pressemelding.

For sykehusene er det avtalt et eget forhandlingsløp, som starter med sentrale forhandlinger med samtlige forbund torsdag 2. mai.

