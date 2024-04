Stortingspresidenten kritisk til demonstranter som sperret Ap-møte

– Det er forståelig at saker engasjerer, og at mange føler seg maktesløse, sier Gharahkhani til Dagbladet.

Arbeiderpartiets landsstyremøte ble mandag utsatt med over én time etter at demonstranter fra Aksjonsgruppa for Palestina blokkerte inngangene.

Gharahkhani legger til at han setter pris på engasjement, men sier likevel:

– Alle som står opp for demokrati og ytringsfrihet i Norge, må også respektere våre demokratiske spilleregler. Vold, trakassering og hets er helt uakseptabelt. Det å hindre folk på vei inn til politiske møter er heller ikke løsningen. Jeg er glad for at politiet og PST tar dette på alvor, sier Gharahkhani.

