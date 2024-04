Foreldrene kritiserer sykehus etter at gutt døde i tannoperasjon

– Foreldrene er fortvilet og i sjokk og sorg over tapet av sin lille sønn. De sitter fortsatt igjen med veldig mange spørsmål. De vil ha klarhet i om det tragiske dødsfallet skyldes svikt i rutinene på sykehuset, sier Anne Kroken til Aftenbladet, sier foreldrenes bistandsadvokat Anne Kroken til Stavanger Aftenblad.

Barnet hadde noen underliggende helseutfordringer. Foreldrene trengte tolk for å snakke om sønnens helsesituasjon, men de fikk ikke tilbud om tolk i forkant av inngrepet.

– Foreldrene er både spørrende og kritiske til om SUS har håndtert informasjonen de hadde om gutten på riktig måte før han ble lagt i narkose, sier Kroken.

Klinikksjef Geir Lende sier til avisen at de skal legge til rette for at alle forhold omkring saken blir belyst.

– Saken etterforskes nå av politiet, og Statsforvalteren har opprettet tilsyn. I påvente av politiets etterforskning og av hensyn til taushetsplikten vår kan vi ikke gi ytterligere detaljer på nåværende tidspunkt, sier Lende.