Mann dømt til sju og et halvt års fengsel – forsøkte å drepe mann med maskinpistol

Ifølge dommen fra Agder tingrett forsøkte han den 11. april 2021 å drepe en mann med maskinpistol i sistnevntes bolig på Brennåsen i Kristiansand. Fornærmede ble truffet av minst fem av de totalt 45 skuddene den mannen avfyrte, men kom seg i sikkerhet uten skader på vitale organer.

For dette forholdet ble mannen også dømt for grovt skadeverk mot boligen, for å ha båret våpen på offentlig sted, og for ulovlig våpenbesittelse.

Mannen er også dømt for et drapsforsøk i Lyngdal, der han skjøt mot en mann fra en bolig og traff ham i venstre overarm. Her ble pulsåren truffet, slik at skaden kunne vært livstruende. I forbindelse med dette ble det også funnet store mengder narkotika i huset mannen skjøt fra.

Mannen ble i tillegg dømt for en lang rekke trafikkforhold. Det nevnes i dommen at både han og begge de fornærmede tilhører et kriminelt miljø.

Den tiltalte erkjente seg skyldig i samtlige forhold, og ble også dømt for samtlige forhold. Til sammen kom retten fram til en fengselsstraff på sju år og seks måneder, med fradrag for 609 dager for utholdt varetekt. Mannen skal også betale oppreisning til sine ofre, til sammen 475.000 kroner, samt flere andre erstatningsbeløp. Han får også inndratt sine våpen og narkotika.

