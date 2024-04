Førdefjord-saken sendes til Efta-domstolen

– Vi veldig glade for at lagmannsretten vil gi saken en skikkelig behandling gjennom Efta-domstolen. Det gir håp om at vi skal kunne hindre gruvedumping og forurensning av norske fjorder, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet i en pressemelding.

10. januar ble det klart at Naturvernforbundet og Natur og Ungdom ikke fikk medhold i at tillatelsen til gruvedrift med sjødeponi i Førdefjorden er ugyldig. Naturvernorganisasjonene ble i Oslo tingrett dømt til å betale sakskostnader til både Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, til sammen drøyt 1,4 millioner kroner.

I februar bestemte naturvernene å anke dommen med en anmodning om at skulle bli forelagt Efta-domstolen. En Efta-behandling er ventet i løpet av høsten.

Efta-domstolen er en overnasjonal domstol opprettet at de Efta-statene som i 1994 ble en del av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen. Ettersom Norge ikke er EU-medlem, vil domstolen ikke komme med en dom, men gi en rådgivende uttalelse om hvordan regelen skal forstås. Når saken deretter kommer til behandling i lagmannsretten, vil denne uttalelsen måtte bli tillagt stor vekt, skriver Naturvernforbundet.

Siden 2008 har miljøbevegelsen kjempet for å hindre at selskapet Nordic Mining skal kunne deponere gruveavfall fra sin virksomhet i Førdefjorden. Totalt er det snakk om 170 millioner tonn. Førdefjorden er en nasjonal laksefjord, og Havforskningsinstituttet har tidligere frarådet prosjektet.

