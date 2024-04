Digital norskopplæring skal få flere ukrainere i jobb

– For at ukrainere og andre som kommer til Norge raskt skal komme seg ut i arbeid og kunne forsørge seg selv er det avgjørende at de lærer seg språket, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Tilbudet har som mål å øke kapasiteten og fleksibiliteten i norskopplæringen for fordrevne fra Ukraina og andre grupper med rett til norskopplæring.

Brenna sier tilbudet om digital opplæring vil gjøre det enklere å få undervisning som kan kombineres med arbeid.

– Dårlig norsk er den største barrieren for å få jobb. Nå håper jeg mange kommuner tar i bruk digital opplæring, sånn at det blir enklere å få norskundervisning om kvelden og i helgene i kombinasjon med arbeid.

