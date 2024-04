Østlandet kan få sommertemperaturer til uka

– Det kan bli opp mot tjue grader på Østlandet senere til uken, sannsynligvis på fredag eller lørdag, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen i StormGeo til TV 2.

Men allerede mandag kan det bli T-skjortevær, skal vi tro meteorologen.

– Enkelte steder blir det opp mot sytten grader mandag. Det tror jeg skal holde til å få vekk det meste av snøen, sier Teigen.

Han sier det vil bli flere dager med over ti varmegrader i Sør-Norge den neste uka.

Et lavtrykk er imidlertid på vei, noe som gjør at det periodevis blir nedbør i hele landet. Dermed skal det godt gjøres om man får to fine dager etter hverandre. I tillegg er det mulig med snø i fjellet.

Og mot slutten av uka er det også en risiko for at det blir kaldere igjen, forteller Teigen.

Lengst nord i landet blir det fortsatt kaldt, med temperaturer rundt null grader. I tillegg er det meldt kuling langs kysten fra nord til sør.