Moxnes vil tvinge Forsvaret til å handle lokalt

Istedenfor å spare kroner og øre på å kjøpe forsvarsmateriell langveisfra, vil Bjørnar Moxnes støtte opp om det lokale næringslivet, skriver Klassekampen.

– Vi kan ikke ha det slik at Forsvaret velger vekk lokale leverandører av sokker, potet, brød og tørrmat til fordel for leverandører langt borte, sier Moxnes.

I forbindelse med fredagens fremleggelse av forslag til ny langtidsplan for Forsvaret fra regjeringen mener Moxnes at Stortinget må beordre Forsvaret til lokal handel.

Klassekampen skriver om flere norske bedrifter som har hatt lange tradisjoner som leverandør til Forsvaret, men som etter nye anbudsprosesser har gått lidende ut. Blant annet har ullsokkprodusenten Sara Duodji i Karasjok måttet gi tapt til en leverandør fra Mongolia.

– Forsvaret har primært et ansvar for å bidra til totalberedskapen. Det handler om å bidra til robuste lokalsamfunn i Norge. Det er uholdbart at de sier opp lokale leverandører til fordel for Mongolske, mener Moxnes.

Forsvarspolitisk talsperson i Senterpartiet, Bengt Fasteraune, sier til avisen at han ikke vil gå inn for endringer i regelverket, men at det skal være tydelig for Forsvaret at de skal handle lokalt.

– Av beredskapshensyn må mest mulig av det Forsvaret trenger være nærest mulig, det har vi samme målsetting på, sier Fasteraune.

Han sier han ikke kjenner til Moxnes' eksempel om de mongolske ullsokkene.

