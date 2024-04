Snøværet i Sør-Norge: Fjelloverganger og bro stengt

– Det at det kom snø, bør ikke ha kommet overraskende for folk fordi det var varslet lenge, sier trafikkoperatør Gunnar Dovland i Vegtrafikksentralen øst til NTB.

– Det er en vanlig vinterdag, selv om vi har hatt det bart og fint lenge.

Men Dovland legger til at det har vært noen ulykker etter at snøen har begynt å legge seg. Like før klokken 13.00 ble det meldt om en kjedekollisjon med seks biler på E6 ved Lillestrøm.

– Kaos er det ikke, men når det skjer en ulykke, så har det en tendens til å påvirke trafikken, legger Dovland til.

Politiet har advart om at det er svært glatt på veiene. Det skjedde torsdag flere ulykker på Østlandet både på E6 og E18.

Boknasundbrua i Rogaland helt stengt

Snøværet traff først Sør- og Vestlandet torsdag morgen før det beveget seg nordover. Snøen begynte å legge seg i veibanen fra 5-tiden i rogalandsområdet. I løpet av få timer strømmet det på med hendelser.

Det er fortsatt utfordringer på Boknasundbrua mellom Haugesund og Stavanger. Broen er stengt. Broen ligger på E39 i Bokn kommune.

– Utfordringen har vært å få av biler og kjøretøy, slik at broen kan brøytes og saltes ordentlig, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sørvest politidistrikt til NTB.

Fenne-Jensen forklarer stengingen som en ettervirkning av snøkaoset i morgentimene.

– Folk må bare ha litt tålmodighet. Utover det har det roet seg litt. Vi fikk mange meldinger på kort tid i morgentimene, legger han til.

Andre hendelser på Sør- og Vestlandet i morges:

* Karmsund bru måtte stenges fordi mange bilister slet med sommerdekk på snøføret. Broen er åpen igjen.

* En buss med skoleelever havnet utenfor veibanen i Heskjadalen i Tysvær, men bussjåføren fikk lettere skader, opplyste Sørvest politidistrikt på X/Twitter.

* Snøværet skapte mange utfordringer i trafikken på Haugalandet utover morgenen og formiddagen. På Sundførvegen slet mange lastebiler med å komme seg opp bakken.

* På Haugalandet kjørte flere biler av veien. Ingen personer er skadd, men uhellene førte til store trafikale problemer, ifølge politiet. I Kopervik havnet et vogntog i autovernet og sperret for trafikken på Karmøyvegen.

* I Haugesund fikk en person tilsyn av ambulansepersonell etter å ha blitt påkjørt bakfra. En av bilistene har sommerdekk på bilen, ifølge politiet.

* Kollektivtrafikken i Stavanger ble også rammet av snøværet. Connect Bus tok leddbussene sine ut av trafikk fordi disse bussene ofte har større utfordringer på veiene.

Klar beskjed til bilister med sommerdekk

Oppfordringen fra Vegtrafikksentralen er helt klar: Folk har ingenting på veiene og gjøre dersom de har lagt om til sommerdekk.

– Det er ganske enkelt. Både i Rogaland og Vestland må du la bilen stå i ro om man har sommerdekk på bilen. Det er fare for glatte partier mange steder, sier trafikkoperatør Jørgen Bødtker til NTB.

Forsinket fly, ferger innstilt

Også flytrafikken ble påvirket av snøværet. Rullebanen på Stavanger lufthavn Sola ble stengt i en periode for snømåking, ifølge Stavanger Aftenblad. Etter en times tid kom trafikken i gang igjen. Avgang til Aberdeen og Oslo møtte kanselleres, og samtlige flygninger fra flyplassen ble forsinket.

Fjordlines avgang fra Kristiansand til Hirtshals ble også kansellert på grunn av været. Det samme er fergen motsatt vei, som skulle hatt avgang i ettermiddag.

Vegtrafikksentralen har varslet om dårlig vær i fjellet i Sør-Norge. Det er derfor kolonnekjøring på riksvei 7 over Hardangervidda. E134 over Haukelifjell er stengt.

