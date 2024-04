Politiet leter etter personer i ruinene av vernet bygg som brant i Bergen

Brannen oppsto i det såkalte «Belsenbygget», som ble reist av tyskerne i starten av andre verdenskrig. Det var en stund fare for spredning til studentboligene og til en lagerhall i nærheten.

Ingen kom til skade da det verneverdige bygget ble totalskadd. Hva som utløste branninfernoet, er fortsatt for tidlig å si, sier politiet. Det er også usikkert om det befant seg noen i bygget, og krimteknikere og hund var på stedet for å lete gjennom brannruinene torsdag morgen.

– Vi bruker hund for å søke etter mulige personer. Det er ennå ikke klart om det har vært noen i eller ved bygget, opplyser politioverbetjent Therese Sagstad til Bergensavisen.

Det er så langt ikke gjort noen funn med hund i dag, skriver Bergens Tidende.

– Det er et veldig vanskelig åsted å undersøke fordi det er så veldig utbrent, sier Sagstad til avisen.

Hun opplyser at de holder alle hypoteser åpne når det gjelder hva som er årsaken til at den voldsomme brannen startet. Det er foreløpig ingen som er mistenkt for å ha startet den.