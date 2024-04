Öde Nerdrum åpner farens museum: – Det er selvutleverende og personlig

– Vi er midt i innspurten. Ventilasjonssystemet fullføres, det er snekring og maling, opprydning – og noen bilder som ikke er hengt opp ennå, sier Öde S. Nerdrum til NTB på telefon fra Stavern.

Der skal 46 av Odd Nerdrums verk opp på veggene i et gammelt industribygg i Sjøparken. Malerier som han har spart på, iblant sagt nei til å selge, fra 1962 til 2024.

De beste

– Eldst er en tegning fra 1956, av en gutt som står i fullfigur i mørket. Den er veldig Nerdrumsk selv om han bare var 12 år da han laget den, forteller sønnen, som har gått i lære hos sin far.

Det er sjeldent at kunstnere beholder så mye av sin produksjon selv. Og Öde Nerdrum er ubeskjeden på farens vegne når han fastslår at kvaliteten på maleriene faren har spart på, er høy.

– De beste bildene til Munch henger i Nasjonalgalleriet, ikke på Munchmuseet. I dette tilfellet er noen av de beste bildene i Nerdrums eie fortsatt, lyder det.

Nerdrum Museet Öde Nerdrum (t.v.) tok sammen med moren affære for å skape et museum til å huse faren Odd Nerdrums samling av verk fra hele karrieren. (Nerdrum Museet / handout //NTB)

30 år på rull

Spennende var det i forrige uke da de hentet fram det ikoniske maleriet «Sovende tvillinger» og bokstavelig talt rullet det ut.

– Det har ligget i en rull inne i et mørkt rom i over 30 år. Det var betimelig å få det opp på en ramme, for maling blir hard med årene. Det er i god stand, det var veldig stas, sier Öde Nerdrum, som kaller seg entreprenør for Nerdrum Museum.

Det var han og moren Turid Spildo som bestemte seg for å ta grep og virkeliggjøre museumsdrømmen. Det har vært «en bratt læringskurve», ifølge Öde Nerdrum – men fredag kveld er den gilde fødselsdagsgaven åpningsklar.

– Selvutleverende

Og hva tenker Odd Nerdrum selv? Han er «veldig spent», ifølge sønnen, som medgir at faren dessuten virker «veldig nervøs» for mottakelsen museet vil få.

– Å ha sitt eget museum med 46 verk er ganske selvutleverende. Ikke bare det personlige med tanke på hvordan de er malt, men også det psykologiske – der han utleverer seg gjennom bildene, sier Öde Nerdrum:

– Når du får et så stort spenn av tid, så er det hele hans liv som blir satt opp på veggene. Både hans profesjonelle, yrkesfaglige liv som maler, og hans personlige liv – det han har opplevd og brukt i sine verk.

Nerdrum Museum Nerdrum Museum åpner bare dager før kunstneren selv, Odd Nerdrum, fyller 80 år. Det holder til i Stavern, der en gammel fabrikkbygning nå skal huse 46 av hans verk. (Nerdrum Museum / Handout/NPK)

Følge indre stemme

Direktør for det nye Nerdrum-museet og kurator for utstillingen er Martin Romberg, egentlig komponist.

I en uttalelse fastslår han at hele Nerdrums virke skal komme til uttrykk mellom veggene – maler, filosof, debattant, dramatiker og læremester gjennom Nerdrumskolen.

– Når vi mottar skoleklasser og barn og unge på museet, skal vårt første budskap være av ren menneskelig natur: Hvis du ønsker det og er modig nok, er det mulig å følge sin helt unike indre stemme på tross av det tiden dikterer, sier Romberg og legger til:

– Odd Nerdrums liv og virke er et levende bevis og inspirasjonskilde for alle unge mennesker i dag på at en slik autentisitet er mulig.

Med teskje

Odd Nerdrum har gått på tvers av norsk kunstverden nærmest gjennom hele sin seks tiår lange karriere. Sønnen forteller med et lite smil at han har «fått det inn med teskje» fra barndommen av at det å stå imot gruppepress er en selvfølge.

– Det er først etter hvert jeg har forstått at det er noe som er fremmed for mange i dag, det å kunne stå imot.

At Nerdrum-museet kommer i stand i privat regi, synes Öde Nerdrum er helt naturlig og i en lang tradisjon.

– De fleste store ting starter privat, bare tenk på Nationaltheatret. Vi burde hatt mer av mesenkulturen. Det burde vært flere insentiver for å bli mesen, som at slike gaver kunne trekkes fra på skatten. At man får fratrekk om man betaler regningene til en fattig ung maler!

