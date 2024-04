Forsøkte å stikke fra politiet i opp mot 90 km/t

– Føreren er anmeldt for flere forhold og kjøretøyet er beslaglagt, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt.

Han forteller at en politipatrulje ble oppmerksom på en elsparkesyklist som kjørte litt «friskt».

– Han ble forsøkt stanset og kjørte seg vill inne på et industriområde på Furuset, der han ble stanset, forteller operasjonslederen til NTB.

Føreren, en godt voksen mann, opplyste til politiet at kjøretøyet var importert fra Sverige, og at det skulle være godt for rundt 100 kilometer i timen. Politiet har ingen grunn til å tro at det ikke stemmer, men farkosten skal testes.

– Her blir det anmeldelse for flere forhold i tillegg til fartsovertredelsen. En sak på kjøring på uregistrert motorvogn og en annen sak på det å føre motorvogn uten gyldig forsikring, sier Pedersen.

Det er ikke egne fartsgrenser for elsparkesykler, men de må ha hastighetssperre som gjør at det ikke er mulig å oppnå høyere hastighet enn 20 kilometer i timen med motorkraft.

