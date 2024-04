Coop frykter eggmangel og ber om møte med landbruksministeren

– Coop frykter forbrukerne vil møte tomme egghyller også i mai, sier Ingvill Størksen, Coops direktør for politikk og myndighetskontakt, til Aftenposten. Avisa får bekreftet av Landbruks- og matdepartementet at Pollestad er bedt om å stille i et møte.

Det er Nortura som er markedsregulator for egg, og selskapet lovet i januar Pollestad at det ville være nok egg til påske. Siden har Nortura forklart at de fikk noe mindre egg enn i fjor før påsken på grunn av høyt salg av egg direkte fra gård. I tillegg har det pekt på økt hamstring etter oppslag om eggmangelen.

Størksen sier at det ikke har kommet inn nok egg, verken de siste månedene eller i ukene rett før påske.

– Da fikk vi inn godt over 10 prosent færre egg enn tilsvarende periode i fjor, sier Størksen.

Nortura og Tine ble i januar kalt inn til møte hos Pollestad for å forklare mangelen på både melk og egg.

