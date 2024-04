Barth Eide ville reise til Israel – fikk nei fra Israel

Det bekrefter det israelske utenriksdepartementet overfor Vårt Land. Begrunnelsen tyder på en diplomatisk forverring mellom landene, skriver avisen.

– Grunnet den ensidige og fiendtlige holdningen til den norske regjeringen, er forespørselen blitt avslått, skriver Alexander Gandler, talsperson i det israelske utenriksdepartementet.

Israelsk UD mener Norge skiller seg ut i sin kritikk.

– Helt siden massakren som ble utført av terrororganisasjonen Hamas den 7. oktober, har Norge tatt stolthet i å være den mest uttalte kritikeren av Israel, skriver han.

Barth Eide mener på sin side at bakgrunnen var at man ikke fant en dato som passet.

– Jeg ønsker fremdeles å få til et besøk, og vi kommer til å fortsette å jobbe for dette, skriver han i et svar til Vårt Land.

