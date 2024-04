40 prosent av innvandrere i Norge er overkvalifisert for jobben de har

For mens kun 14 prosent av den øvrige befolkningen er overkvalifisert for jobben sin, er tilsvarende andel hele 40 prosent blant innvandrere, skriver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) i sin rapport.

Dette gjelder innvandrere fra alle verdensregioner, selv om land i Asia, Afrika og Latin-Amerika er overrepresentert. Det er også land i Oseania om man ser bort fra Australia og New Zealand, og europeiske land utenom EU/EØS og Storbritannia.

«Dette viser at det er et stort potensial til bedre bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet, og behov for å bygge ned barrierer», heter det i rapporten.

Høy andel

Også innenfor samme næring, og til og med når man sammenligner tilnærmet identiske stillinger, er innvandrere oftere overkvalifisert i jobben sin enn øvrige ansatte.

I 2021 var halvparten av dem som hadde bodd i Norge under ti år overkvalifisert i jobbene sine. Sannsynligheten for å være overkvalifisert reduseres jo lenger man bor i Norge, ifølge Imdi.

Det er flere årsaker til at innvandrere er mer utsatt for overkvalifisering enn resten av befolkningen. Det kan for eksempel være utfordringer med godkjenning av utenlandsk utdanning, eller at utdanningen ikke er direkte overførbar til norske arbeidsmarkedsforhold.

Peker på diskriminering

Manglende norskkunnskaper og stadig økende krav til nordferdigheter kan også begrense mulighetene for bruk av medbrakt kompetanse, ifølge direktoratet.

I tillegg kan diskriminering føre til at innvandrere ikke får jobb etter sine kvalifikasjoner.

Andelen innvandrere i Norge har mer enn tredoblet seg de siste 20 årene, og de har bakgrunn fra over 200 ulike land. Ved inngangen til 2022 hadde over én million personer i Norge innvandrerbakgrunn, av en befolkning på totalt 5,5 millioner.

Les også: Dette er de norske, voldelige ekstremistene