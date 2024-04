Sperringene rundt Stortinget oppheves – politiet sier det er trygt å ferdes i området

Saken oppdateres.

– Situasjonen er avklart i forhold til de operative tiltakene, sier innsatsleder Sven Bjelland i Oslo politidistrikt.

Bjelland sier politiet har kontroll på personen de vet framsatte en av truslene, men at denne personen ikke pågrepet.

– Vedkommende sto bak den ene trusselen som ble vurdert som minst alvorlig, sier han.

Politiet vurderer nå at det er trygt å ferdes i og rundt Stortinget i Oslo sentrum.

Dagsavisens journalist kunne fortelle at det var rolig stemning i Stortinget og at spørretimen gikk som normalt.

Folk sto i vandrehallen og spør hva som skjer og når de kan komme seg ut. Noen gikk i kantina og spiste lunsj og ingen med panikk, kan Dagsavisens journalist i Stortinget fortelle.

– En trussel mot demokratiet

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) er en av mange som var innesperret på Stortinget. Hun sier til Dagsavisen at det er bra situasjonen håndteres av politiet og PST, men så er det uakseptabelt å fremsette trusler – uansett hvem det er rettet mot, sier Mehl.

– Når det kommer mot Stortinget, er det også en trussel mot demokratiet. Og sånn kan vi ikke ha det.

– Hvordan opplevdes det å stå i spørretimen mens det var væpnet politi på utsiden?

– Det opplevdes veldig normalt. Vi var i spørretimen og diskuterte hvordan vi skal få flere politifolk og hvordan vi skal bygge ut havvind på norsk sokkel, og fikk ikke noen annen beskjed enn at vi skulle fortsette. Så det var helt som en annen dag.

– Er Stortinget godt nok sikret i dag?

– Stortinget er et viktig objekt i Norge, og er sikret på mange måter uten at jeg kan gå i detaljer på det. Jeg har tillit til stortingsadministrasjonen og rådene som vi får fra politiet og PST og at de gjør en god jobb når det gjelder sikkerheten på Stortinget.

– Med denne trusselen hindrer man dere i å styre landet?

– Det skaper forstyrrelser på Stortinget, men det er for tidlig å si noe mer om hva som ligger i dette. Det er det politiet og PST som må svare på. Det er ikke naturlig for meg å kommentere så tidlig i hendelsen.

Mehl fikk beskjed om trusselen fra Justisdepartementet mens hun sto i spørretimen.

– Alt så ut til å gå som normalt i stortingssalen. Det var ingen panikk der inne?

– Vi er rolige. Jeg tenker at uansett om det er her på Stortinget eller et annet sted, så er det viktig at folk forholder seg til de påleggene og føringene politiet gir i en slik situasjon, og det gjør jeg – som alle andre her. Det er rolig, og vi føler oss trygge. Det kommer nok til å gå bra.

– Er det ingen mulighet til å få statsrådene ut?

– Politiet og de andre som avklarer dette, skal få ro til å gjøre det, og så får vi legge om dagen vår litt, sa Mehl.

Innesperret

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) var innesperret på Stortinget.

– Selv har jeg aldri opplevd det som vi opplever nå. Det er alvorlig at det kommer trusler mot demokratiets hjerte og at vi havner i en slik situasjon vi er i nå, sier Gharahkhani.

Til tross for at alt virket rolig, og politiet og PST vurderte det slik at spørretimen kunne gå som normalt, var det en spesiell opplevelse.

– Jeg tror alle opplever ubehag i en slik situasjon, det er det ingen tvil om.

Bombetrussel mot Stortinget Stortingspresident Masud Gharahkani kommenterer onsdag at det er fremsatt to bombetrusler mot Stortinget siden tirsdag kveld. (Gorm Kallestad/NTB)

– Snappet opp i SoMe

Leder i Stortingets sikkerhetsseksjon Pål Munck sier til Aftenposten at trusselen ble snappet opp i et sosialt medium.

– PST er kjent med situasjonen. Vi jobber nå sammen med Oslo politidistrikt for å få avklart dette her, og vi bistår politiet ved behov, sier seniorrådgiver Eirik Veum i PST.

Det er sendt en SMS fra administrasjonen til ansatte på Stortinget der de opplyser om situasjonen.

To trusler

Det er kommet to bombetrusler mot Stortinget – en i går kveld og en annen i formiddag. Politiet vet ikke om det er en sammenheng mellom truslene.

Den første bombetrusselen ble sendt tirsdag kveld på en e-post til Stortinget, mens den andre ble kjent for Oslo-politiet onsdag formiddag i 10-tiden, opplyser politiet.

Ettersom politiet ikke kan si om bombetruslene er reelle, valgte de å iverksette tiltak for å beskytte nasjonalforsamlingen. Ingen personer får foreløpig lov til å komme inn i eller forlate stortingsbygningen.

Under spørretimen

Meldingen om trusselen kom midt under Stortingets spørretime. Litt etter klokken 10.30 fikk publikum beskjed om å forlate salen, ifølge Dagbladet.

Stortingets spontanspørretime går ellers som normalt, og blir strømmet på Stortingets nettsider.

Blant deltakerne i spørretimen er justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og energiminister Terje Aasland (Ap).

Kollektivtrafikken påvirkes

Kollektivtrafikken er også stanset i området, og både bussen og trikken forbi Stortinget påvirkes.

– Trusselen påvirker trikken og bussen i Stortingsgata og Prinsens gate. Det er fire busslinjer og to trikkelinjer som berøres, opplyser pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter til ABC Nyheter.

