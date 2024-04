Mehl freder våpenloven – vil ikke stramme inn

Så langt i år er sju personer drept av personer i nær familie med skytevåpen, ifølge politiet. I de to trippeldrapssakene i år hadde de antatte gjerningspersonene registrerte jaktvåpen. Dette har ført til krav fra SV og Høyre i justiskomiteen om at regjeringen må se på om våpenloven må skjerpes. Det avviser justisministeren.

– Det er for tidlig å si om disse sakene konkret gir grunnlag for å endre for eksempel våpenloven. De er fortsatt under etterforskning, så det må vi komme tilbake til på et senere tidspunkt, sier Mehl til TV 2.

Det er ingen krav til legeerklæring for å få våpentillatelse i Norge, og helsepersonell har ikke plikt til å melde fra om pasienter de mener bør fratas våpen og våpentillatelse, med mindre det er akutt fare for liv og helse.

Mehl sier det er viktig med sikre systemer og høye krav for å søke om våpentillatelse, men at det ikke er mulig å helgardere seg mot at lovlige skytevåpen blir brukt til drap.

– Det er ikke våpenet i seg selv, men personen det kommer an på, framholder hun.

Det var registrert 1,4 millioner lovlige våpen i Norge i juli 2022, opplyser Politidirektoratet.

