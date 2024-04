Obos-prisene i Oslo opp 2,3 prosent

– Økningen var sterkere enn det historiske snittet for mars. Vi regnet med at prisene skulle stige, men en oppgang på 7,7 prosent hittil i år i hovedstaden og 7,8 prosent på landsbasis var mer enn ventet, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos.

I snitt har prisene i Oslo økt 1,2 prosent i mars i perioden 2004 til 2023, og de siste 12 månedene har prisene i Oslo steget 1,8 prosent. På landsbasis har prisene steget 2,3 prosent de siste 12 månedene.

Kvadratmeterprisen for brukte Obos-boliger var 80.000 kroner i Oslo i mars, og 69.000 kroner på landsbasis.

Sjeføkonomen regner med at boligprisene vil ta seg videre opp i år:

– Vi kan vente ett til to rentekutt, reallønnsvekst og godt arbeidsmarked. Samtidig tror flere husholdninger at boligprisene skal stige framover. Hvor sterk prisveksten blir, vil avhenge av boligtilbudet. Jokeren er om det kommer et stort vårslipp av bruktboliger. Det kan bremse prisveksten fram mot sommeren, sier hun.

Obos-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

Les også: Sjeføkonom: I verste fall kan det bli renteheving