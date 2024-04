Vedum refses av Frp for løftebrudd – rekord i antall politikere i regjeringskontorene

Per i dag er det 94 politikere som jobber i regjeringsapparatet, enten som statsråder, statssekretærer eller politiske rådgivere, skriver Dagbladet.

Aldri før har det vært så mange, ifølge regjeringens egen oversikt.

I valgkampen i 2021 lovet Vedum til Dagbladet å kutte antallet politikere i regjering, noe han ikke har klart.

– Han lovte å rydde opp i opposisjon, men har bare bidratt til mer politikerstyring og mer byråkrati da han fikk makt. Opposisjons-Vedum hadde gitt finansminister-Vedum strykkarakter, sier Frp-nestleder i Hans Andreas Limi til avisen.

Den nåværende regjeringen slår så vidt Solberg-regjeringen, hvor 92 politikere var ansatt. Høyres stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth tror Vedum angrer seg etter sitt løfte.

– Fasiten er nok en gang at Vedum går høyt ut i opposisjon, for å så ikke levere på hans egne løfter i regjering, sier Lønseth.

Vedum kommer med et kontant svar på anklagene.

– Høyre og Frp snakker som om de ikke har fått med seg den krevende tida verden og Norge har stått i. De framstår fullstendig upreget av at vi har vært nødt til å ta noen tøffe valg for å få ned prisveksten for folk og for å styrke trygghet og beredskap i en urolig tid, svarer finansministeren.

