Elev fått påvist smittsom hjernehinnebetennelse

Det får Indre Akershus Blad bekreftet av Aurskog-Høland kommune mandag ettermiddag.

– Det er svært liten sannsynlighet for at det vil oppstå flere tilfeller, men vi anbefaler ekstra vaktsomhet i de nærmeste par uker, sier kommunalsjef Anne-Lise Ringerike for helse og livsmestring i Aurskog-Høland til avisen.

Det er satt i verk nødvendige tiltak for personer i omgangskretsen til den smittede, opplyser Ringerike.

– Dersom noen opplever symptomer, ta kontakt med legevakta på Bjørkelangen, sier hun.

Rektor ved Bjørkelangen videregående skole, Olav Wennemo, sier følgende til Indre Akershus Blad:

– Jeg ble kontaktet av smittevernoverlegen i Aurskog-Høland kommune mandag ettermiddag. Vi har videreformidlet informasjonen vi har fått via vår nettside og forholder oss til anbefalinger fra Aurskog-Høland kommune, sier Wennemo og henviser til kommunen for ytterligere informasjon.

Han opplyser at skoleoppstarten etter påske går som normalt.

