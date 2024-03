Norgesaktuelle The Kid Laroi (20) om suksessen: – Som om jeg har levd 20 forskjellige liv

The Kid Laroi er straks i gang med en turné som tar ham til Norge til uken. 5. april har han konsert på Sentrum Scene i Oslo – etter at hans opprinnelige besøk i 2022 ble pandemiavlyst.

I mellomtiden forbereder Charlton Kenneth Jeffrey Howard, som er den 20 år gamle, australske artistens virkelige navn, seg med å spille inn ny musikk.

– Jeg er i studio hver dag. Akkurat nå jobber jeg med å få sammen noe jeg kan slippe før sommeren.

Var nervøs

Det er langt fra det første: I 2018 kom debut-EP-en «14 with a Dream», før miksteipen «F*ck Love», fulgte i 2020 og albumdebuten han turnerer i kjølvannet av kom i november i fjor under tittelen «The First Time».

Dokumentaren «Kids Are Growing Up: A Story About A Kid Named Laroi» hadde premiere på strømmetjenesten Prime Video i februar. Der får seerne følge hans vei i musikkbransjen, men også i tunge stunder. Blant annet forteller han om sorgen etter at vennen og mentoren, rapperen Juice Wrld, døde.

– Jeg var veldig nervøs over å dele så sårbare sider av meg selv og mitt liv foran tusenvis av mennesker. Det er ting jeg ikke har følt meg komfortabel med å snakke om i sosiale medier. Men det ble tatt bra imot, og det føles godt, sier Howard.

Skuespillerdebut

Som The Kid Laroi har han samarbeidet med Justin Bieber og Miley Cyrus så vel som Juice Wrld og Machine Gun Kelly.

I dag har han rundt 30 millioner streams på Spotify i måneden. 2021-låten «Stay» i følge med Bieber toppet hitlistene i USA, Australia og 19 andre land, inklusive Norge. The Kid Laroi er dobbelt Grammy-nominert, og har også prøvd seg som skuespiller. Det skjedde i komedien «Y2K», som hadde premiere på SXSW tidligere denne måneden.

– Takknemlig

Selv konstaterer han at alt har gått svært raskt.

– Jeg har viet meg musikken siden jeg var liten, så det har alltid vært en drøm å kunne jobbe med det. Men de siste årene har vært helt ville – alt har gått så fort. Det føles som om jeg har levd 20 forskjellige liv de seneste fire årene, sier Howard:

– Det har vært svært overveldende, men jeg forsøker hele tiden å minne meg selv om å være takknemlig for alt som hender.

