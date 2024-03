HA: Mann som er siktet for å ha drept søsteren i Hamar, siktes nå også for drapsforsøk mot henne

Politiadvokat Tom E. Wassenaar Berntsen bekrefter overfor Hamar Arbeiderblad at politiet har utvidet drapssiktelsen til også å gjelde drapsforsøk ved en anledning forut for drapet.

– Siktelsen går ut på at det er forsøkt begått ved forgiftning, over noe tid, sier Berntsen til avisen.

Søsteren skal ikke ha blitt skadd som følge av forgiftningsforsøket, opplyser han.

Mannen erkjenner ifølge Berntsen de faktiske forholdene rundt det nye punktet i siktelsen, men har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

Det var lørdag kveld 11. november at politiet ble varslet om en voldshendelse i en bolig i Hamar. En kvinne i 30-årene ble funnet død på stedet, og ifølge politiet døde hun av skuddskader i hodet.

Det var broren selv som varslet politiet. Han erkjente drapet og ble i etterkant av pågripelsen innlagt på psykiatrisk sykehus. Politiet har sådd tvil om brorens tilregnelighet. Rettssaken er berammet til tinghuset i Hamar 27. mai, og det ligger an til at politiet vil legge ned påstand om at mannen overføres til tvungent psykisk helsevern.

