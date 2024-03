Skytingen på Tøyen: Siktet samtykker til to ukers varetektsfengsling

Det opplyser hans forsvarer Anne Marstrander-Berg til NTB fredag formiddag.

– Han har samtykket til kontorforretning og varetektsfengsling i to uker med restriksjoner, slik som påtalemyndigheten har begjært, sier forsvareren.

Hennes klient framstilles for fengsling i Oslo tingrett fredag.

Det var mandag kveld at mannen ble pågrepet i Sverige. Han er siktet for drapsforsøk etter at en annen mann ble skutt ved Hersleb skole på Tøyen i Oslo lørdag i forrige uke.

– Han har gitt en delvis innledende forklaring, men har ikke blitt spurt om straffskyld enda, sier Marstrander-Berg.

Torsdag ble en annen mann fengslet i samme sak i to uker. Politiet har uttalt at de tror saken kan knyttes til gjeng- og narkotikakriminalitet.