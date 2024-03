Person fastklemt etter frontkollisjon i Troms

Ulykken har skjedd omtrent 3 mil innover i Reisadalen, opplyser politiet.

To biler har kollidert front mot front og fire personer er involvert i ulykken. Det er melding om at en person sitter fast. Politiet opplyser samtidig at alle skal være våkne.

Politiet er på vei til stedet og har derfor ikke flere opplysninger på nåværende tidspunkt, opplyser de.

Les også: Skrev bok om livet som fattig: – Lærte tidlig at det lønner seg å holde kjeft

Les også: Kjønnsforsker knuser myter om «tinderfisert sexkultur»

Les også: Dette er de norske, voldelige ekstremistene