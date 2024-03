Gåte og andre Eurovision-deltakere uttaler seg om Gaza

– I lys av situasjonen i de okkuperte palestinske territoriene, spesielt i Gaza, er vi ikke komfortable med å være stille. Det er viktig for oss å vise solidaritet med de undertrykte, og uttale vårt dyptfølte ønske om fred, en umiddelbar og varig våpenhvile, og at alle gisler får vende trygt hjem. Vi står samlet mot alle former for hat, deriblant antisemittisme og islamofobi, skriver Gåte i meldingen som ble lagt ut på bandets Instagram-side langfredag.

De legger til at de føler det er deres plikt å opprettholde musikkens samlende kraft. Spørsmålet om Israel kan delta i Eurovision, gitt landets pågående krigføring i Gaza der over 32.000 er blitt drept, har vært heftig debattert.

Flere artister har truet med boikott av konkurransen. Det har vært demonstrasjoner flere steder, blant annet i flere Melodi Grand Prix-sendinger i Norge.

Dagbladet var først til å omtale saken i Norge.

