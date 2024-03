Torpo mintes de drepte i sørgegudstjeneste

Gudstjenesten var forbeholdt de sørgende og lokalbefolkningen. Lille Torpo i Ål er fortsatt i sjokk og sorg over trippeldrapet sist lørdag, der faren i familien er siktet for å ha skutt sin kone Ingunn Slaatten (53) samt barna Sander Slaatten (22) og Signe Slaatten (18) før han tok sitt eget liv. Familien var godt kjent i lokalsamfunnet.

Torpo kirke holdt dørene åpne søndag, og har vært et samlingssted for bygda i sorgen. Til torsdagens gudstjeneste kom blant annet biskop Jan Otto Myrseth i Tunsberg bispedømme.

– Vi søker sammen her under kirkens høye hvelving, fordi vi trenger hverandre. Vi trenger påminnelsen om at vi hører sammen, særlig i møte med dødens mørke, innledet han.

Også rådmann Karsten Popp Dideriksen skal komme med en hilsen.