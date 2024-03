Høyre og SV vil vurdere legeattest for å få våpentillatelse

– Regjeringen må gå inn og se på om våpenloven må skjerpes. Forslagene fra våpenlovutvalget må absolutt ses på og vurderes på nytt, sier justispolitisk talsperson Sveinung Stensland i Høyre til TV 2.

Både i trippeldrapssaken i Nes i januar og i trippeldrapssaken på Torpo forrige helg var den antatte gjerningspersonen et nært familiemedlem av de drepte og brukte jaktvåpen med lovlig våpentillatelse.

I dag er det ikke krav om legeerklæring for å få våpentillatelse, og heller ingen plikt for helsepersonell å melde fra dersom pasienter de behandler gir grunn til bekymring fordi de har våpentillatelse, med mindre det er en akutt fare for liv og helse. Mye av dette foreslo våpenlovutvalget å endre på i 2012.

– Drapene vi har sett den siste tiden, gjør det nødvendig at politikerne kommer på banen og ser på hva vi kan gjøre for å forhindre flere drap. Da er det naturlig at vi ser på disse forslagene på nytt, sier SVs justispolitiske talsperson Andreas Sjalg Unneland.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) minner om at sakene fortsatt er under etterforskning.

– Sakene er fortsatt under etterforskning. Det er derfor også for tidlig å si om de konkrete sakene er grunnlag for endring i for eksempel våpenloven. På generelt grunnlag er både vold i nære relasjoner og psykiatri prioriterte områder for regjeringen i arbeidet med å forebygge tap av liv, sier hun.

